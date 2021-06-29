شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم كرواتيا فى دورة إسبانيا استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، على نظيره الكرواتى بنتيجة 31/28، فى إطار دورة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فيها الفراعنة فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، غدا الثلاثاء، مع إسبانيا صاحب الأرض والجمهور، حيث توجهت بعثة المنتخب إلى إسبانيا صباح السبت.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين فى فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك فى الأولمبياد، والتى ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين فى مصر جاهزين للسفر فى حال حدود أى أمر طارئ.