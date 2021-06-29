أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 28 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 28 / 6 / 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الزمالك ينتزع 3 نقاط من مصر المقاصة بهدف زيزو، غياب أوباما وامام عاشور عن مباراة الزمالك والمحلة .

الزمالك ينتزع 3 نقاط من مصر المقاصة بهدف زيزو

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

غياب أوباما وامام عاشور عن مباراة الزمالك والمحلة

تأكد غياب يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز، ويأتي غياب أوباما عن المباراة المقبلة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

الزمالك يفضل انتظار التوقف لحسم ملف الصفقات والتجديدات تفضل إدارة الزمالك، انتظار فترة التوقف المقبلة، لحسم ملف الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق أو التجديد للاعبى الأبيض، حيث يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عدم فتح أى ملفات فى الوقت الحالى انتظارا لخوض الفريق مباراته أمام غزل المحلة، والتى ستجمع بين الفريقان، يوم 5 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض لحصد لقبها هذا الموسم.

أصبح باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى، فى ترتيب متأخر من بين المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى الموسم الجديد، حيث يأتى الثنائى الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى، وحسام حسن مهاجم سموحة المعار لأهلى طرابلس الليبى، وخلفهما عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ويوسف نياكاتى مهاجم الوحدة السعودى، وكريم عريبى مهاجم نيم أولمبيك الفرنسى، وشادى حسين مهاجم سيراميكا كيلوباترا، لذا يأتى ترتيب باسم مرسى متأخرًا فى المرشحين للانضمام إلى قلعة ميت عقبة.