شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يتقدم باستقالته من تدريب مصر المقاصة عقب الهزيمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عظيمة تقديم استقالته من تدريب فريق مصر المقاصة عقب هزيمة الفريق من فريق الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز بهدف نظيف. وقال "عظيمة" فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إنه يوجه الشكر للاعبين الذين قدموا أداءً جيداً خلال الفترة الماضية، ولكن تقديم الاستقالة قرار لا رجعة فيه.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

وبهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 ، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32 .