بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش ينجو وتسيتسيباس يودّع من الدور الأول

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بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة): قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً وحامل اللقب تخلفه بمجموعة أمام البريطاني جاك دريبر إلى فوز بنتيجة 4 6 و6 1 و6 2 و6 2 الإثنين، فيما ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الأوّل لبطولة ويمبلدون الانكليزية في كرة المضرب، ثالثة بطولات غراند سلام.

وأحرج صاحب الأرض، المصنف 253 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة، منافسه ديوكوفيتش، الفائز بلقب البطولة 5 مرات والمرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه في النسختين الاخيرتين 2018 و2019 (الغيت عام 2020 بسبب فيروس كورونا)، في سعيه لتحقيق لقبه العشرين في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي لعدد الفوز في "غراند سلام" الذي يتشاركه الإسباني رافايل نادال الغائب الابرز هذا العام لعدم جاهزيته بدنياً، والسويسري روجيه فيدرر.

ويسعى "ديوكو" لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة بعد أن رفع الكأس للمرة التاسعة في استراليا المفتوحة مطلع العام ولقبه الثاني في رولان غاروس الفرنسية في وقت سابق هذا الشهر.

ولم يسبق سوى للاعبين أن حققا هذا الإنجاز التاريخي، هما الأميركي دون بادج عام 1937 والأسترالي رود لايفر عامي 1962 و1969.

عانى ديوكوفيتش للدخول سريعاً في أجواء اللقاء أمام البريطاني الذي "لم يكن لديه أي شيء ليخسره" وحصل على دعم الجماهير المحلية.

كرر ديوكوفيتش قوله مع نهاية المباراة "لا أتعامل مع أي مباراة على كوني الفائز بها مسبقاً".

وبالفعل، لم يرتكب البريطاني الشاب ابن الـ 19 عاماً أي خطأ في المجموعة الاولى وانهاها لصالحه 6 4، في حين لم يجد الصربي إيقاعه وتحركاته لينزلق مرتين على أرض الملعب ويقع على ظهره.

حلل "ديوكو" ما حصل معه قبل أن يغادر الملعب قائلاً "سوف أعمل على تحركاتي والانزلاق أقل (على العشب) لأن الامور لا تسير بشكل جيد".

ولكن، سرعان ما استعاد الصربي توازنه ومستواه المعهود، رافعاً من إيقاعه على الرغم من بعض الومضات الجميلة من البريطاني دفعت ديوكوفيتش للتصفيق له.

وأشاد "ديوكو" بالجهود التي بذلها دريبر وقال متوجهاً للجماهير "يستحق التصفيق".

وضرب المصنف أوّل عالمياً موعداً في الدور الثاني مع التشيلي مارسيلو توماس باريوس (209 والمتأهل من التصفيات) أو الجنوب إفريقي كيفن أندرسون (120).

المرة الأولى من 12 محاولة

وبشكل مفاجئ، ودّع تسيتسيباس، المصنّف رابعاً عالمياً ووصيف بطولة رولان غاروس الفرنسية، بطولة ويمبلدون بخسارته أمام الأميركي فرانسيس تيافو، المصنّف 57، بنتيجة 6 4 و6 4 و6 3.

وفشل تسيتسيباس في الثانية والعشرين من عمره، للمرة الثالثة في أربع مشاركات، في تخطي الدور الأوّل للبطولة على الأرضية العشبية، بعدما وصل إلى ثمن النهائي في العام 2018.

وسيواجه تيافو في الدور الثاني الكندي فاسيك بوسبيسيل (65) أو الإسباني روبيرتو كارباليس (100).

وهي المرة الأولى في 12 محاولة، يتفوق فيها تيافو (23 عاماً) على أحد اللاعبين من بين المصنفين الخمسة الأوائل عالمياً.

وبعد سماعه تلك المعلومة، قال الأميركي بعد فوزه مبتسماً "يبدو الأمر جيداً جداً. هذا بالتأكيد أحد أفضل انتصاراتي. أريد أن أواجه أفضل اللاعبين في العالم على هذا النوع من الملاعب. هذا كل ما في الأمر".

وكانت أفضل إنجازات تيافو في ويمبلدون عام 2018 عندما بلغ الدور الثالث.

واعتبر تسيتسيباس أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، بعدما حقق لقب مونتي كارلو للماسترز ودورة ليون قبل ان يُجبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش على العودة من تأخر مجموعتين في نهائي رولان غاروس للفوز باللقب.

وتأخر انطلاق مباريات اليوم الاول في فئتي الرجال والسيدات بضع ساعات نظراً لهطول الأمطار في العاصمة البريطانية لندن.

سابالينكا أولى المتأهلات

ولدى السيدات، باتت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة عالمياً، أولى المتأهلات إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون بفوزها على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 6 1 و6 4 الاثنين.

وتلتقي سابالينكا التي لم تبلغ الدور الثالث في أي مشاركة لها في البطولة الانكليزية، مع الأميركية دانييل لاو أو البريطانية كاتي بولتر في الدور الثاني.

يذكر أن حاملة اللقب في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2019، الرومانية سيمونا هاليب لن تدافع عن لقبها بداعي الإصابة.