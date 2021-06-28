شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يرفع دعوى ضد اتحاد الكرة بمركز التحكيم والتسوية بسبب مباراة 99 الفاصلة، تطور جديد فى علاقة موسيماني مع محمود كهربا فى الأهلي .

تطور جديد فى علاقة موسيماني مع محمود كهربا فى الأهلي

كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى، كواليس جلسة اللاعب مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر خلال الأيام الماضية، وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كهربا لن يرحل عن الأهلى، اللاعب لديه إصرار شديد على العودة للتشكيل الأساسى للفريق، ويحظى بدعم ومساندة كل المسئولين بالنادى وعلى رأسهم مدربه موسيمانى".

الأهلي يرفع دعوى ضد اتحاد الكرة بمركز التحكيم والتسوية بسبب مباراة 99 الفاصلة

رفع النادى الأهلى دعوى ضد اتحاد الكرة لدى مركز التحكيم والتسوية بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدورى الجمهورية مواليد 1999.

يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إراحة نجمه أيمن أشرف مدافع الفريق خلال المباريات المقبلة ببطولة الدورى مع الدفع بزميله ياسر إبراهيم لتجهيزه فنياً وبدنياً استعداداً للموقعة المهمة التى سيخوضها المارد الأحمر فى 17 يوليو المقبل بالمغرب أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على لقب دورى أبطال أفريقيا.

باسم مرسى يتأخر فى ترتيب المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الزمالك أصبح باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى، فى ترتيب متأخر من بين المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى الموسم الجديد، حيث يأتى الثنائى الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى، وحسام حسن مهاجم سموحة المعار لأهلى طرابلس الليبى، وخلفهما عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ويوسف نياكاتى مهاجم الوحدة السعودى، وكريم عريبى مهاجم نيم أولمبيك الفرنسى، وشادى حسين مهاجم سيراميكا كيلوباترا، لذا يأتى ترتيب باسم مرسى متأخرًا فى المرشحين للانضمام إلى قلعة ميت عقبة. شهدت الفترة القليلة الماضية وصول عدة عروض أوروبية لضم المالي آليو ديانج نجم وسط الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويقدم ديلنج عروضاً جيدة للغاية مع الأهلي بعدما ساهم بشكل واضح فى انتصارات المارد الأحمر الأخيرة محلياً وأفريقياً.

حميد أحداد يخرج من حسابات كارتيرون ويقترب من العودة للدورى المغربى

خرج المغربى حميد أحداد، مهاجم فريق الزمالك، من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لذا سيبدأ اللاعب فى بحث ملف العروض الخاصة به خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح خارج الحسابات الفنية والتواجد مع الفريق بالموسم الجديد بعدما استقر الجهاز الفنى للزمالك حول ضم ثنائى من المهاجمين فى فترة الانتقالات المقبلة، وبذلك سيكون أحداد قريبًا من العودة إلى الدورى المغربى بعدما تألق فى الموسم الماضى، مع الرجاء المغربى، حينما تمت إعارته إليه من الزمالك ثم عاد إلى الفريق الأبيض إلا أن تذبذب مستواه أدى إلى خروجه من حسابات كارتيرون فى أكثر من مناسبة مع سعى إدارة الزمالك لتعزيز مركز المهاجم ستكون فرص اللاعب، ضئيلة، فى الاستمرار فى قلعة ميت عقبة.