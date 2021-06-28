شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: لقاء المقاصة كان صعبا.. هدفنا الـ"3 نقاط" فى المباريات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لقاء المقاصة كان صعبا على لاعبى فريقه، معللا ذلك بأن المقاصة لعب مباراة اليوم بأسلوب مختلف عن مواجهة الكأس.

وأضاف نبيه، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن وضع المقاصة في جدول الدوري جعله يخوض المباراة بضغوط أقل، مشيرا إلى أن فريق الزمالك لاحت له أكثر من فرصة ولم يحسن اللاعبون استغلالها، مؤكدا أن الهدف المبكر الذي سجله أحمد سيد زيزو أدى إلى تراجع الفريق بعض الشيء.

وشدد نبيه على أن الفريق الأبيض يخوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري وهدفه واحد وهو حصد النقاط الثلاث، ولم يكن الفريق في أفضل مستوياته الفنية أمام المقاصة لكن الأهم هو الفوز.

واختتم نبيه تصريحاته بتأكيد الثقة في اللاعبين، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يمتلك بدائل يوسف أوباما وإمام عاشور، اللذين يغيبان عن لقاء غزل المحلة المقبل بسبب الإيقاف.

من جانبه أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، رضاه التام عن النتيجة التي حققها فريقه في مباراة اليوم أمام المقاصة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه زيزو ومواصلة حفاظه على قمة الدورى.

وقال كارتيرون، عقب المباراة، إنه راض عن الشوط الأول وغير راض عن الثاني وكنت أتمنى أن نسجل هدفا ثانيا والمقاصة فريق قوي ومواجهته مباراتين متتاليتين أمر صعب فنيا.

كما أضاف المدير الفني الفرنسي أن فوز فريقه على المقاصة وابتعاده بـ20 نقطة عن الأهلي سيضع الأخير تحت الضغط خلال المباريات القادمة في الدوري، مؤكدا أن الزمالك أصبح في المركز الأول وبفارق 20 نقطة عن الأهلي، الأمر الذي سيضع المنافس تحت الضغط، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات.

وعن غياب يوسف أوباما عن مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة أكد كارتيرون أنه سيحاول توفير البديل في المباراة المقبلة، مختتما تصريحاته بأن غزل المحلة فريق صعب وفاز على الزمالك في مباراة الدور الأول وسنبدأ التحضير جيدا للمباراة لتوسيع الفارق أكثر مع الأهلي".