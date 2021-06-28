شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة يغادر إلى بلجيكا 7 يوليو استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، عن سفر منتخب الشابات 20 سنة إلى بلجيكا يوم 7 يوليو المقبل للمشاركة فى بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 18 يوليو المقبل ببلجيكا وهولندا.

وقال غزلان فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المنتخب سيدخل معسكرا مغلقا قبل السفر بأسبوع فى المركز الأولمبى قبل عمل مسحة السفر للكشف عن فيروس كورونا.

وأسفرت قرعة بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة بجاني أيطاليا وروسيا وبيلاروسيا.

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطلولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، تولي محمد اللقانى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، تدريب المنتخب الأول الكرة الطائرة، بعدما أرسل اتحاد اللعبة خطاباً للزمالك لطلب إعارة اللقانى لتدريب المنتخب فى بطولة بولندا الودية حتى انتهاء بطولة أفريقيا سبتمبر المقبل.