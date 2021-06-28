شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء "صحيحة" تمنح حمزة التميز في لقاء الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * المقاصة

المسابقة : الجولة 27 من بطولة الدوري العام

الملعب : إستاد السويس

نتيجة المباراة : هدف مقابل لا شيء لصالح الزمالك

حكم المباراة : سعيد حمزة

المساعد الأول : هشام الدسوقي

المساعد الثاني : وائل شعبان

الحكم الرابع : شريف حسن

حكام ال VAR : طارق مجدي ، عاطف حسين

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : سعيد حمزة

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة : في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم بالتعاون مع تقنية VAR في العبور بالمباراة بأقل الأخطاء التحكيمية نتيجة التعاون المثمر والإيجابي بين الحكام والـVAR، وكانت أهم الحالات التحكيمية كالتالي:

الحالة الأولى: في الدقيقة 6 من الشوط الأول لم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد علي مدافع المقاصة عصام صبحي ووضع اليد للاعب المقاصة غير طبيعي مما أعطت الجسم حجما أكبر .

الحالة الثانية: في الدقيقة 19 يسدد لاعب المقاصة فوافي الكرة تصدم بيد لاعب الزمالك الجزيري ومطالبة من لاعبي المقاصة بركلة جزاء بداعي مخالفة لمس الكرة باليد الحكم قريب ويشير باستمررا اللعب والقرار صحيح لعدم وجود المخالفة نتيجة وضع اليد للاعب الزمالك كانت داعمة للجسم .

الحالة الثالثة: في الدقيقة 76 مطالبة من لاعبي المقاصة بركلة جزاء نتيجة لمس الكرة باليد الحكم يشير باستمرار اللعب وقرار صحيح بعدم وجود المخالفة والVAR يؤكد قرار الحكم .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة والتوقع والتمركز الصحيح .

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة: تطبيق صحيح في الدقيقة 9 من الشوط الأول عندما سمح الحكم باستمرار اللعب لصالح نادي المقاصة .

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من مودي، فوافي من المقاصة في الدقائق 41 ، 72 نتيجة الأعتراض كما أنذر كلا من أوباما ، إمام عاشور من الزمالك في الدقيقة 48، 56 نتيجة اللعب بتهور .

المساعد الأول: أشار إلى حالة تسلل في الدقيقة 26 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : اشار إلى حالة تسلل في الدقيقة 84 بتقدير صحيح نتيجة التمركز الجيد، وسمح باستمرار اللعب في الدقيقة 91 وقرار صحيح نتيجة صعوبة الحالة .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR : تأكيد ودعم قرار الحكم في ركلة جزاء الزمالك المحتسبة.