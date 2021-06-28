شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون بعد الفوز على المقاصة: راض عن النتيجة.. وفارق النقاط سيؤثر على الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، رضاه التام عن النتيجة التي حققها فريقه في مباراة اليوم أمام المقاصة، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف ومواصلة حفاظه على قمة الدورى.

وقال كارتيرون، عقب المباراة، إنه راض عن الشوط الأول وغير راض عن الثاني، وكنت أتمنى أن نسجل هدفا ثانيا، والمقاصة فريق قوي ومواجهته في مباراتين متتاليتين أمر صعب فنيا.

كما أضاف المدير الفني الفرنسي أن فوز فريقه على المقاصة وابتعاده بـ20 نقطة عن الأهلي سيضع الأخير تحت الضغط خلال المباريات القادمة في الدوري، مؤكدا أن الزمالك أصبح في المركز الأول وبفارق 20 نقطة عن الأهلي، الأمر الذي سيضع المنافس تحت الضغط، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات.

وعن غياب يوسف أوباما عن مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة أكد كارتيرون أن سيحاول توفير البديل في المباراة المقبلة، مختتما تصريحاته بأن غزل المحلة فريق صعب وفاز على الزمالك في مباراة الدور الأول وسنبدأ التحضير جيدا للمباراة لتوسيع الفارق أكثر مع الأهلي".

ونجح فريق الزمالك في الحفاظ على صدارة الدوري بفوز مهم على فريق المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

بهذة النتيجة يحافظ الزمالك على الصدارة برصيد 61 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2، وسجل لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 أهداف، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32.