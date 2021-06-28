شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بدورى السلة على طريقة شيكابالا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل هيثم السحرتى، قائد فريق كرة السلة بنادى الزمالك، بلقب دورى السوبر الذى توج به الفريق على حساب الاتحاد السكندري، بنفس طريقة احتفال محمود عبد الرازق شيكابالا بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقى 2020.



سلة الزمالك سلة الزمالك



سلة الزمالك تحتفل على طريقة شيكا سلة الزمالك تحتفل على طريقة شيكا





وتسلم السحرتى درع الدورى وحمله بين يديه وسار ببطء على طريقة احتفال شيكابالا، لتكون هذه المرة الثانية التى يحتفل بها السحرتى على طريقة شيكا فقد سبق واحتفل بنفس الطريقة عندما توج الزمالك ببطولة لافروليج لكرة السلة التى توج بها الفريق الشهر الماضى بالتغلب على المنستيرى التونسى برواندا.

توج فريق سلة الزمالك بلقب دورى سوبر السلة، بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 80/84 فى نهائي دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.