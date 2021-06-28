شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 28 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلي يرفع دعوى ضد اتحاد الكرة بمركز التحكيم والتسوية بسبب مباراة 99 الفاصلة، موسيمانى يدرس إراحة أيمن أشرف وتجهيز ياسر إبراهيم لنهائى أفريقيا.

موسيمانى يدرس إراحة أيمن أشرف وتجهيز ياسر إبراهيم لنهائى أفريقيا

يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إراحة نجمه أيمن أشرف مدافع الفريق خلال المباريات المقبلة ببطولة الدورى مع الدفع بزميله ياسر إبراهيم لتجهيزه فنياً وبدنياً استعداداً للموقعة المهمة التى سيخوضها المارد الأحمر فى 17 يوليو المقبل بالمغرب أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على لقب دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يرفع دعوى ضد اتحاد الكرة بمركز التحكيم والتسوية بسبب مباراة 99 الفاصلة

رفع النادى الأهلى دعوى ضد اتحاد الكرة لدى مركز التحكيم والتسوية بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدورى الجمهورية مواليد 1999.

موسيماني يطلب تقريراً عن منافس الأهلي "الغامض"

طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون البدء من الآن فى إعداد تقرير عن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي قبل مباراة الفريقين المهمة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها 17 يوليو المقبل بالمغرب.

محمد محمود يعود لتدريبات الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

ينتظم محمد محمود لاعب خط وسط النادى الأهلى فى تدريبات فريقه خلال 10 أيام ليصبح جاهزاً قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 17 يوليو المقبل بالمغرب، ويغيب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلي من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبي وثالثة فى الركبة.

تطور جديد فى علاقة موسيماني مع محمود كهربا فى الأهلي