شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطلا لدوري سوبر السلة للمرة الـ14 بعد الفوز على الاتحاد 84 / 80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سلة الزمالك بلقب دورى سوبر السلة، بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 80/84 فى نهائي دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

انتهت الفترة الأولى 25/29 للاتحاد، والثانية 42/48 للزمالك، بينما الثالثة 67/62 للاتحاد، والرابعة 80/84 .

وقبل نهاية المباراة بـ10 ثوان لجأ حكم اللقاء إلى شوط إضافى لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة التى انتهت بفوز الزمالك.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة ايضا ليتساوي الفريقان ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.

وكانت البطولة مسماها القديم دورى الجمهورية ، وقد فاز بها الزمالك مرتان ، و بالنسبة للدورى فقد حسمه الفريق 13 مرة من قبلى، أما دورى الجمهورية فالبطولتان مختلفتان من حيث المسمى و النظام أيضا وبالتالى توج الفريق باللقب للمرة ال 14 فى تاريخه.