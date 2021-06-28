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نتائج مباريات اليوم الإثنين 28 / 6 / 2021 بالدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الإثنين 28 / 6 / 2021 مباريتان ضمن الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث استضاف إنبى نظيرة المقاولون العرب والتقى الزمالك مع مصر المقاصة باستاد السويس.  

الزمالك ينتزع 3 نقاط من مصر المقاصة بهدف زيزو.. صور

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

الزمالك ينتزع 3 نقاط من مصر المقاصة بهدف زيزو.. صور

 

إنبي والمقاولون يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري.. فيديو

تعادل إنبى مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

إنبي والمقاولون يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري.. فيديو

 

 

 

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