شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 28 / 6 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الإثنين 28 / 6 / 2021 مباريتان ضمن الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث استضاف إنبى نظيرة المقاولون العرب والتقى الزمالك مع مصر المقاصة باستاد السويس.

الزمالك ينتزع 3 نقاط من مصر المقاصة بهدف زيزو.. صور

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

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