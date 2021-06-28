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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 28 / 6 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الإثنين 28 / 6 / 2021 مباريتان ضمن الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث استضاف إنبى نظيرة المقاولون العرب والتقى الزمالك مع مصر المقاصة باستاد السويس.
الزمالك ينتزع 3 نقاط من مصر المقاصة بهدف زيزو.. صور
حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".
إنبي والمقاولون يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري.. فيديو
تعادل إنبى مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.