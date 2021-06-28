شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحسم صراع الجبهة اليمنى فى الأهلي قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على الإبقاء على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليُمنى خلال المباريات المقبلة في الدوري بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد للغاية الفترة الماضية.

وشارك أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل الأهلي خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا.

وفاز الاهلي على الترجي بهدف نظيف ذهاباً بتونس وبثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.

وأدى أكرم توفيق مستوى أكثر من رائع وكان أحد نجوم المباراتين لذا يرغب موسيماني في مواصلة الدفع به في المباريات المقبلة رغم عودة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق لتدريبات وشفاؤه من الإصابة الأخيرة التى حرمته من مباراتي الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز