شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات لاعبى سلة الزمالك بدرع السوبر بعد الفوز على الاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق السلة بنادى الزمالك، بدرع السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى 84 -80، وقام مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخه بتسليم جوائز الأفضل خلال الموسم، على هامش تتويج الزمالك بلقب دورى السوبر الذى حققه بالتغلب على الاتحاد السكندري.

تسلمت ثريا محمد كليوباترا السلة ولاعبة فريق الاهلى بجائزة أفضل رامية ثلاثيات خلال الموسم، كما توجت نادين السلعاوى بالأفضل تهديفا، أما هاجر عامر لاعبة سبورتنج فحصلت على جائزة أفضل لاعبة فى الموسم .

كما تم منح أوجستى مدرب سلة الزمالك جائزة خاصة فى ظل تألق فريقه وتفوقه فى قيادة الفريق حتى توج باللقب.

وتم تتويج إسماعيل أحمد ورامى إبراهيم لاعبا الاتحاد السكندري، وأنس اسامة لاعب سلة الزمالك.

توج فريق سلة الزمالك بلقب دورى سوبر السلة، بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 80/84 فى نهائي دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.