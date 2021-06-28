شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أوباما وامام عاشور عن مباراة الزمالك والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز، ويأتي غياب أوباما عن المباراة المقبلة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

كما تأكد غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز، ويأتي غياب عاشور عن المباراة المقبلة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

وانتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه احمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي يديرها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

سيطر الزمالك علي احداث المباراة من البداية ونجح لاعبو الفريق في الحصول علي ركلة جزاء تصدى لها احمد سيد زيزو واحرز منها هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 8.

عقب الهدف نشط لاعبو المقاصة املا في ادراك التعادل، وكذلك لم يحاول لاعبو الزمالك اللجوء للعب الدفاعي، لتصبح المباراة حماسية من الفريقين، ويتبادل الفريقين الهجمات، ولكن دون خطورة علي المرميين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ويدخل الزمالك المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 17 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31.

والتقى الزمالك مع المقاصة فى 17 مواجهة، بواقع 15 فى الدورى ومباراتان بالكأس، حقق الزمالك الفوز فى 10 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة، سجل الزمالك 27 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 19 هدفاً فى الشباك البيضاء.