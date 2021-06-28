شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه لدوري الدرجة الثانية باليونان فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي السنغالى أليو بادجي مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته مؤخرًا لنادي أنقرة التركي بإحضار أية عروض احتراف خارجية من أجل الرحيل لها.

ويرفض موسيماني المدير الفني للأهلي عودة بادجي لعدم حاجة الفريق لجهوده لذا طالب الأهلي المهاجم السنغالي بإحضار عروض رسمية وجادة من أي ناد من أجل البت فيها واختيار الأنسب منها للأهلي واللاعب.

ورحّب مسئولو الأهلي برحيل بادجي لدوري الدرجة الثانية في اليونان بعدما تناثرت أنباء حول تلقي اللاعب عرضًا من ناد درجة ثانية هناك لكن العرض لم يأت للأهلي بشكل رسمي.

ويرى مسئولو الأهلي أنه لا مانع من رحيل بادجي للدرجة الثانية طالما كان العرض جيد ومناسب، وشددوا على أنهم ينتظرون عرضاً أخر لو فشلت محاولات انتقالات اللاعب لليونان.