موسيماني: لا أعرف مستوى كايزر تشيفز.. ومن الصعب التعامل معهم بالطريقة المعتادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يعرف الكثير من المعلومات عن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذي سيلتقي معه في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موسيماني في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن أداء فريق كايزر تشيفز متذبذب كثيرًا في الموسم الجاري، لافتًا إلى أنه سيعمل على تحليله وفقًا للمعطيات المتاحة.

وقال موسيماني: "لا أعلم الكثير عن كايزر تشيفز هذا العام، لقد قاموا بتغير مدربهم، ومستواهم في الدوري المحلي ليس جيدًا، ربما هم الثاني أو الثالث أو الرابع في الترتيب، لكنهم في النهاية فريق جيد".

وأكمل: "أتساءل، هل هذا الفريق هو نفسه الذي واجهني مع صنداونز في الموسم الماضي؟ وقتها كان متربعًا على صدارة الدوري حتى آخر 15 دقيقة في مواجهتنا عندما هزمناهم".

وأضاف: "لا يجب أن ننظر إلى مستوى كايزر تشيفز في الدوري المحلي، علينا أن ننظر لهم في دوري الأبطال، كيف وصلوا إلى النهائي؟ هذا ليس بالأمر السهل".

وأردف: "لا تستطيع تحديد مستوى معين لكايزر تشيفز، لقد خسروا من الوداد برباعية في ملعب محايد، ثم واجهوه مرة أخرى في المغرب وتفوقوا عليه، خسروا بثلاثية من سيمبا وهزموه بعدها برباعية، لا يمكنك أن تتعامل معهم بالطريقة المعتادة".

واختتم: "الدوري في جنوب أفريقيا انتهى، وهم لن يلعبوا أي لقاء قبل إقامة نهائي دوري الأبطال، بعكس الأهلي، ولا أعلم هي أفضلية لنا أم لا؟، لاعبونا قد يتعرضون للإصابات خاصة أن لدينا الكثير من المباريات التي لم نلعبها، الأمر محير".