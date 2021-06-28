موسيماني: الأفضل سيلعب نهائي الأبطال.. ولا دخل لبلادي بالمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه سيعتمد على اللاعبين الأفضل والأكثر جاهزية خلال المباريات القليلة المقبلة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأشار موسيماني في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أنه يفضل تعديل مراكز ومهام اللاعبين وفقًا لاحتياجاته الفنية في المباريات، نافيًا تثبيته لطريقة اللعب بشكل مستمر.

وقال موسيماني: "ليس لدي عواطف تجاه أي لاعب، من سيؤدي جيدًا في المباريات المحلية المقبلة هو من سيتواجد في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "مواجهة كايزر تشيفز لا تتعلق بي، ولا تتعلق بجنوب أفريقيا، ولا أعتقد بأن لاعبي الأهلي يلعبون من أجلي، إنهم يلعبون من أجل أنفسهم وشعار النادي، ثم أنا في النهاية".

وأردف: "أفشة لدي حس فكاهي، أخبرني قبل لقاء الترجي بطريقة الاحتفال التي احتفلنا بها وعلمني هذه الحركات، وأنا أحببت الأمر لأنه مرتبط بتسجلنا للأهداف، ومن الجيد أن نحظى ببعض الترفية".

وأوضح: "أكرم توفيق كان يلعب كجناح مدافع وليس كظهير أيمن، وهناك فارق بين المركزين من ناحية التوظيف والموقع داخل الملعب، هو في الأساس لاعب وسط وبإمكانه التحكم بالكرة جيدًا، ويمتلك القوة البدنية اللازمة للدفاع والتي تمكنه من التقدم وإرسال العرضيات، وجيد جدًا في موقف لاعب ضد آخر، لذلك كان موفقًا وأنا سعيد بما قدمه".

وأكمل: "من الصعب أن تقول أننا نلعب بنفس الطريقة، معلول يلعب كجناح مدافع، حمدي فتحي يلعب كليبرو متقدم، الجميع يتغير مركزه حسب المطلوب من المباراة، باستثناء عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد شريف".

واستطرد: "أنا مدرب كرة قدم ولست متخصص نفسي لألقي خطابات تحفيزية، سأنتظر اللاعبين بعد عودتهم من الراحة لأننا كنا نخوض تحديًا والآن سنتجه لتحد مختلف، لدينا مسارين يجب أن نسير عليهما سويًا".

واختتم: "علينا أن نستعد ذهنيًا لمواجهة بيراميدز لأنه فريق ليس بالسهل، لدينا برنامج شاق جدًا للاستعداد وأحمد الله أن عدد اللاعبين المتاحين كبير، ونأمل أن نحافظ على نفس الشكل والمستوى لنتخطى هذه المرحلة من جدولنا المزدحم".