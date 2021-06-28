موسيماني: الخطيب يساعدني كثيرًا.. وسنفوز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يساعده كثيرًا في أداء مهام عمله.

وأشار موسيماني في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن لعب الخطيب لكرة القدم في السابق، يؤدي إلى وجود حالة من التفاهم بينهما.

وقال موسيماني: "اجتمع مع محمود الخطيب على إنفراد، اجتماعات قصيرة لكنها مثمرة، أنا سعيد بالعمل مع شخص يتفهم طبيعة العمل لأنه لعب كرة القدم".

وأكمل: "أواجه بعض المشاكل عندما أتعامل مع أشخاص لم يمارسوا اللعبة من قبل، لذلك أحمد الله على وجود الخطيب، إنه يرى ما يحدث بطريقة جيدة جدًا، إنه ذكي للغاية ويساعدني كثيرًا".

واختتم: "جماهير الأهلي؟ شاهدناكم في قطر ونفتقدكم كثيرًا، إن شاء الله سنفوز بدوري الأبطال لكي نلعب كأس السوبر الأفريقي مرة أخرى، أتمنى أن أراهم دائمًا واسعد بصورهم التي أراها كثيرًا".