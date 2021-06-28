اخبار الرياضه

موسيماني: الخطيب يساعدني كثيرًا.. وسنفوز بدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يساعده كثيرًا في أداء مهام عمله.

وأشار موسيماني في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن لعب الخطيب لكرة القدم في السابق، يؤدي إلى وجود حالة من التفاهم بينهما.

وقال موسيماني: "اجتمع مع محمود الخطيب على إنفراد، اجتماعات قصيرة لكنها مثمرة، أنا سعيد بالعمل مع شخص يتفهم طبيعة العمل لأنه لعب كرة القدم".

وأكمل: "أواجه بعض المشاكل عندما أتعامل مع أشخاص لم يمارسوا اللعبة من قبل، لذلك أحمد الله على وجود الخطيب، إنه يرى ما يحدث بطريقة جيدة جدًا، إنه ذكي للغاية ويساعدني كثيرًا".

واختتم: "جماهير الأهلي؟ شاهدناكم في قطر ونفتقدكم كثيرًا، إن شاء الله سنفوز بدوري الأبطال لكي نلعب كأس السوبر الأفريقي مرة أخرى، أتمنى أن أراهم دائمًا واسعد بصورهم التي أراها كثيرًا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا