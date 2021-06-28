عظيمة يعلن استقالته من تدريب المقاصة عقب الهزيمة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن محمد عبد العظيم عظيمة، مساء اليوم الإثنين، التقدم باستقالته من تدريب فريق مصر المقاصة عقب الخسارة من الزمالك.

حقق نادي الزمالك فوزًا على مصر المقاصة بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري We المصري.

وقال عظيمة خلال تصريحات بعد ماراة الزمالك، أن قرار الاستقالة ليس له علاقة بالخسارة من فريق الزمالك، مؤكدًا أنه كان قد استقر على هذا الرأي قبل فترة.

وأضاف، أنه كان من المنتظر أن يخرج اليوم أمام وسائل الإعلام ليعلن رحيله عن مصر المقاصة دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

وأتم:" تشرفت بالعمل لفترة مع مصر المقاصة وأشكر مجلس الإدارة والجماهير على مساندتها لنا منذ اللحظة الأولى، واستطعنا خلال فترة تواجدنا تقديم أفضل ما لدينا".

وكان الزمالك قد تفوق على مصر المقاصة يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بهدفين نظيفين، قبل أن يكرر الانتصار في مواجهة اليوم.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري بعد خوض مبارياته كاملةً، متفوقًا على المصري ثاني الترتيب برصيد 43 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 41 نقطة ولكنه خاض 19 مباراة فقط.

وتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 36 ليظل في المركز السابع بجدول الترتيب من 26 مباراة، حيث يتبقى له لقاء مؤجل سيخوضه ضد الأهلي.