أسامة نبيه: لم نكن في أفضل مستوى أمام المقاصة.. ونمتلك بدائل إمام وأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، أن فريقه لم يكن في أفضل مستوى أمام مصر المقاصة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن الأسبوع الـ27 لبطولة الدوري، على ملعب السويس.

وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء.

وقال نبيه في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن فريق المقاصة لعب بشكل مختلف عن مواجهة كأس مصر، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وأكمل نبيه: "المقاصة وضعه جيد في الدوري ولا يعاني من أي ضغوط.. توقعنا الصعوبات في المباراة، وحصلنا على أكثر من فرصة لم نستغلها بالشكل الجيد".

وأضاف: "الهدف المبكر جعلنا نتحفظ ونبتعد عن المغامرة خلال أحداث المباراة".

وتحدث نبيه عن بدائل إمام عاشور ويوسف أوباما: "أوباما وإمام عاشور من اللاعبين المهمين بالنسبة للجهاز الفني، ولكن نمتلك البدائل القوية لتعويضهم في مباراة غزل المحلة".

وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة أمام المقاصة ليتأكد غيابهما عن مواجهة المحلة في الخامس من يوليو القادم ضمن الأسبوع الـ28 للدوري.

واختتم نبيه: "الحمدلله لله على الفوز في مباراة اليوم ، الأهم لنا الثلاث نقاط، نعمل للظهور بشكل أفضل مستقبلاً".