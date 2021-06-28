المقاصة يكشف لمصراوي سبب إذاعة مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف عصام سراج، مستشار لجنة التسويق بنادي مصر للمقاصة، عن سبب موافقة ناديه على إذاعة مباراة الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري المصري الممتاز.

وقال سراج في تصريحات خاصة لمصراوي: "اتفقنا مع الشركة الراعية على جدولة مستحقاتنا المتأخرة عن الموسم الحالي بحيث نحصل عليها خلال ستة أشهر من الآن".

وأضاف: "نحن في حاجة إلى أموال من أجل الوفاء بما يقع على النادي من أعباء ومسؤوليات".

في ذات الشأن ،كشف مصدر داخل المقاصة ليلا كورة أن مستحقات النادي الفيومي لدى الشركة الراعية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه، وسيتم جدولتهم على ستة أشهر.

يذكر أن الزمالك فاز على المقاصة بهدف أحمد سيد زيزو ليرفع رصيده إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري.