كارتيرون يتحدث عن فارق الـ 20 نقطة مع الأهلي.. وبديل أوباما أمام غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن فوز فريقه على المقاصة وابتعاده بـ 20 نقطة عن الأهلي سيضع الأخير تحت الضغط خلال المباريات القادمة في الدوري.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على مصر المقاصة بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري We المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري بعد خوض مبارياته كاملةً، متفوقًا على المصري ثاني الترتيب برصيد 43 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 41 نقطة ولكنه خاض 19 مباراة فقط.

وقال كارتيرون في تصريحات بعد المباراة، إن الزمالك أصبح في المركز الأول وبفارق 20 نقطة عن الأهلي الأمر الذي سيضع المنافس تحت الضغط وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات.

وأضاف:" راضي عن الشوط الأول وغير راضي عن الثاني وكنت أتمنى أن نسجل هدف ثاني والمقاصة فريق قوي ومواجهته مباراتين متتاليتين أمر صعب فنيا".

وأوضح، أنه ليس كل ما يتوقعه يحدث دائما، مشيرًا إلى وجود تراجع بعض الشيء خلال مواجهة المقاصة الأخيرة.

وعن غياب يوسف أوباما عن مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة أكد كارتيرون أن سيحاول توفير البديل في المباراة المقبلة.

وأتم تصريحاته:" غزل المحلة فريق صعب وفاز على الزمالك في مباراة الدور الأول وسنبدأ التحضير جيدا للمباراة لتوسيع الفارق أكثر مع الأهلي".