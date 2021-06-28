إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمقاصة بسبب عدم سداد إيجار القاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك والمقاصة، التي اقيمت مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

وبالرغم من تواجد كارتيرون مدرب الزمالك في القاعة الخاصة بالمؤتمر، لكنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمباراة بسبب عدم سداد فريق مصر للمقاصة قيمة تأجير القاعة.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على مصر المقاصة بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري We المصري.

هدف المباراة الوحيد جاء بعد مرور ثمان دقائق من البداية، عندما حصل الزمالك على ركلة جزاء، صوبها أحمد سيد "زيزو" بنجاح في الزاوية اليمنى لمرمى المقاصة.

وكان الزمالك قد تفوق على مصر المقاصة يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بهدفين نظيفين، قبل أن يكرر الانتصار في مواجهة اليوم.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري بعد خوض مبارياته كاملةً، متفوقًا على المصري ثاني الترتيب برصيد 43 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 41 نقطة ولكنه خاض 19 مباراة فقط.