الزمالك بطلًا لدوري السلة المصري بالفوز على الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

توج نادي الزمالك بطلًا للدوري المصري لكرة السلة، بعدما تفوق على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة الفاصلة لحسم بطل المسابقة، والتي أقيمت مساء اليوم، الإثنين.

ولجأ الزمالك والاتحاد إلى المباراة الفاصلة بعدما تفوق كل فريق في مباراتين من الدور النهائي، ليضطرا لخوض المواجهة الخامسة التي حسمت البطولة للزمالك.

وتفوق الاتحاد على الزمالك في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 29-23، قبل أن يعود الزمالك في الربع الثاني الذي انتهى لصالحه بنتيجة 48-42.

وعاد الاتحاد مرة أخرى للتفوق في نهاية الربع الثالث بنتيجة 67-62، إلا أن الزمالك نجح في استعادة توازنه مرة أخرى في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة 73-73.

واضطر الفريقان للجوء للوقت الإضافي لتحديد الفائز بالمواجهة، حيث نجح الزمالك في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 84-80.

ووفقًا لسجل البطولات على الموقع الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري، فإن الزمالك قد توج باللقب رقم 15 له عبر تاريخ المسابقة، متفوقًا على الاتحاد السكندري برصيد 13 لقبًا، ثم الجزيرة بـ11 لقبًا، فالأهلي بخمسة ألقاب، وأخيرًا سبورتنج بثلاثة ألقاب.