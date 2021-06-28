يورو 2020: إسبانيا تتخطى كرواتيا بعد مواجهة دراماتيكية وتصعد لربع النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب الإسباني الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" عقب فوزه المثير والدراماتيكي على نظيره الكرواتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة الاثنين في المباراة التي أقيمت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضمن الدور ثمن النهائي من البطولة.



خرجت المباراة متقلبة وعامرة بالإثارة والندية وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف سجله لاعب إسبانيا الشاب بيدري في مرماه بعد خطأ كارثي من الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 20، وسريعاً تمكن بابلو سارابيا من التعادل لإسبانيا في الدقيقة 38.



وارتفعت وتيرة اللعب في الشوط الثاني فأحرز أزبيليكويتا الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 57 وأضاف فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 77.



وفي المنعطف الأخير من المباراة انتفض المنتخب الكرواتي محرزاً هدفين عن طريق أورشيتش في الدقيقة 85 وماريو باشاليتش في الدقيقة 90+2.



وفي الشوط الإضافي الأول عاود المنتخب الإسباني سيطرته وخطورته على المرمى محرزاً هدفين خاطفين عن طريق موراتا في الدقيقة 100 وأويارزابال في الدقيقة 103.