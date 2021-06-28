اعتماد تعديلات لائحة الاحتراف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2021 /2022.

وأكد رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين جابر الجهني أن التعديلات شملت عددا من مواد وفقرات اللائحة وأحكامها والتي جاءت استنادا على التحديثات الأخيرة لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال الجهني «نسعى لأن تسهم التعديلات في تقليل عدد المنازعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين والمدربين، وتعزيز الاستقرار التعاقدي».

وأوضح أن أبرز التعديلات تمثلت في إعادة تنظيم عملية انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم كمحترفين، وحظر الانتقالات العابرة والاتفاقيات الجانبية بين الأندية واللاعبين وتقرير بطلان أي اتفاقيات أو تعديلات أو ملحقات للعقد أو أي من شروط العقد في حال مخالفتها للوائح والأنظمة والتعاميم.

وأشار الجهني إلى أنه تم إعداد نماذج عقود جديدة ملزمة للاعبين السعوديين وغير السعوديين، كما تم إعادة تنظيم الأسباب المشروعة لفسخ العقد وإضافة مؤشرات واضحة حول كيفية حساب التعويض، بالإضافة إلى تضمين أحكام خاصة باللاعبات.