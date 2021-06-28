طحن بين المغرب والجزائر بكأس العرب للشباب

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ويلتقي منتخب مصر مع منتخب طاجيكستان في المباراة الأولى على استاد القاهرة الدولي، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.
وفي السابعة مساء على نفس الملعب، تقام المباراة الثانية بين منتخبي المغرب والجزائر.
وجاء تأهل المنتخب المصري بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات أمام منتخبات النيجر 2-0 والجزائر 1-0 وموريتانيا 4-1.
في المقابل، تأهل منتخب طاجيكستان بعد أن حل وصيفا بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين أمام منتخبي الإمارات 3-2 وجيبوتي 5-0، وخسارة واحدة من منتخب المغرب بنتيجة 6-1.
وتأهل منتخب المغرب متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات، أمام منتخبات طاجيكستان 6-1 وجيبوتي 4-0 والإمارات 5-0.
أما المنتخب الجزائري فقد تأهل بعد أن حقق فوزا أمام منتخب موريتانيا 1/ 0، وخسر من مصر 1-0، ثم تعادل مع منتخب النيجر 2-2 في الجولة الختامية، ليجمع 4 نقاط بالمركز الثاني للمجموعة الأولى.
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