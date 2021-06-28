الاتحاد ينجو من خصم 6 نقاط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل انتهاء مهلة الشهر وتنفيذ قرار خصم 6 نقاط بيومين فقط، نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في إغلاق قضية لاعب الفريق السابق فيصل الخراع، حيث سلمته أمس حقوقه المتأخرة لدى النادي (مليونا و600 ألف ريال)، كما دفعت أيضا مبلغ 38.395 ريال كغرامة نتيجة عدم التزام النادي بدفع مستحقات اللاعب في نوفمبر 2020.

واستمرت قضية الخراع فترة طويلة شهد خلالها النادي التهديد بعدم السماح له بالتسجيل وخصم نقاط من رصيده في الدوري والتهبيط إلى دوري الدرجة الأولى كونه امتنع عن تنفيذ قرارين صادرين من مركز التحكيم الرياضي.

وأصدرت لجنة الانضباط في نهاية مايو قرارا أملهت فيه نادي الاتحاد مدة 30 يوما قبل تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 85، من بينها خصم نقاط تصل إلى 6 بواقع 3 نقاط عن كل عقوبة من رصيده بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم تنفيذه لقرار صادر من مركز التحكيم الرياضي من خلال امتناعه عن تسديد مستحقات لاعبه السابق فيصل الخراع ووسيط اللاعبين جون فيولا وقالت اللجنة «إن العقوبة ستسقط في حال تم التنفيذ خلال 30 يوما، وستقع حال عدم التنفيذ.

وشغلت قضية الخراع نادي الاتحاد كثيرا رغم مرور 6 مواسم على ترك اللاعب صفوف الفريق، تحديدا في موسم 2015 - 2016.

وطوال الفترة الماضية، لاحق اللاعب ناديه السابق مطالبا بحقوقه المالية، بدءا من رئاسة إبراهيم البلوي لمجلس إدارة الاتحاد مطالبا بمبلغ مليون و600 ألف ريال كمستحقات مالية موثقة، إلا أن تأجيل تسليمه المبلغ لأسباب كثيرة من بينها مرور النادي بضائقة مالية إضافة إلى التسهيلات من الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية بهدف تسجيل لاعبين جدد، ساهم في تأخير حسم القضية عدة مواسم.

وسعت الإدارة الحالية لحسم هذه القضية في هذا التوقيت لتتمكن من استيفاء الاشتراطات المستحدثة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وربط رخص الكفاءة المالية للأندية بسداد ما عليها من رواتب متأخرة للاعبين والأجهزة الفنية والعاملين، وكذلك إغلاق القضايا المالية العالقة.

على صعيد آخر، كشف نادي الوصل الإماراتي تعديلات في برنامج معسكر الاتحاد المقرر في دبي استعدادا للموسم المقبل، حيث أكد النادي الإماراتي أن برنامج إعداده للموسم الجديد، يشمل خوض 4 مباريات ودية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين، منها مباراتان أمام الاتحاد، ومثلهما أمام الرفاع البحريني.

وكان الاتحاد أعلن أنه سيقيم معسكرا إعداديا في الإمارات خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين، يتضمن 4 مباريات ودية أمام الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي والوصل على التوالي في 24 و27 يوليو و1 و5 أغسطس، على أن يسبق ذلك خوض مباراة تجريبية في معسكر جدة.