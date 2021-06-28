لوكاكو يرعب الإيطاليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل المنتخب الإيطالي أن تمنحه المعرفة بإمكانات النجم والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ميزة وتفوقا على المهاجم حينما يلتقي الفريقان في دور الثمانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال لاعب وسط المنتخب الإيطالي ماتيو بيسينا أمس «نحن جميعا نعرفه جيدا، ربما سيساعدنا ذلك». وقدم لوكاكو موسما رائعا مع إنترميلان في الدوري الإيطالي، حيث سجل 24 هدفا للفريق ليقوده للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى خلال عقد.

وقال بيسينا عن لوكاكو «يمكنه أن يشق طريقه وسط اثنين أو 3 لاعبين، كما يمكنه دعم الفريق بشكل جيد وقد تطور بشكل هائل». وحذر بيسينا من أن مباراة بلجيكا ستكون بمثابة اختبار أصعب من مواجهة دور الـ16 أمام النمسا، والتي فاز بها المنتخب الإيطالي بنتيجة 2 / 1.