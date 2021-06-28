نافارو يهدد الحكام ناشري الصور والأخبار بالإبعاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو الحكام من الظهور في الإعلام أو نشر شيء يتعلق بالبرنامج التدريبي.

ووجه نافاور رسالة شديدة اللهجة لحكام تقنية الـ VAR في افتتاح الدورات التدريبة للموسم الجديد التي انطلقت بالرياض ضمن خطط البرنامج الزمني للجنة الحكام للموسم الجديد والمخصصة لحكام دوري أندية الدرجة الأولى بحضور 75 حكما.

وحملت رسالة السويسري مضامين تهديد لم تكن متوقعة في أول يوم من تحضيرات الحكام، حيث طالبهم بالابتعاد عن الإعلام، كما منعهم من نشر ما يتعلق بالبرنامج التدريبي في تغريداتهم، وعدم نشر أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، إلى جانب منعه لهم من التصوير الشخصي والضمني للدورة التدريبية.

وأكد مانويل نافارو في رسالته المباشرة للحكام في افتتاحية المحاضرة الأولى بأن تسريب أي خبر أو صور من صور البرنامج، يعني أن المتسبب سيكون خارج منظومة الحكام وسيبعد عن التحكيم ولن يكون له أي نصيب من التكاليف في الموسم.

وكشفت»مكة» امتعاض الحكام من طريقة خطاب نافارو وأسلوبه الحاد في إيصال رسالته.

يشار إلى أن البرنامج الزمني للجنة الحكام للموسم الرياضي الجديد الذي حصلت «مكة» على نسخة منه، يحمل 14 برنامجا من بينها معسكر تحضيري بصربيا، ودورات لحكام الدرجة الأولى والثانية ومقيمي الحكام، ودورة للحكام الواعدين بجدة، وأخرى للفئات السنية بالرياض.