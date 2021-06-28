أمم أوروبا وكوبا أمريكا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمم أوروبا إنجلترا وألمانيا 7:00 بملعب ويمبلي (دور الـ16) السويد وأوكرانيا 10:00 بملعب هامبدن بارك (دور الـ16) كوبا أمريكا أوروجواي وباراجواي 3:00 ص بملعب نيلتون سانتوس الأولمبي (المجموعة A) بوليفيا والأرجنتين 3:00 ص بملعب أرينا بانتانال (المجموعة A)

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