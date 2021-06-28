هاسي أم المحياني؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يتوقع أن تستمر العلاقة بين المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الأهلي موسى المحياني، والمدير الفني الجديد البلجيكي بيسنيك هاسي طويلا.

فالمؤشرات تقول إنهما لن يكونا على وفاق في تلاقيهما الأول، والسبب يعود لاختلاف طريقة عملهما وشخصيتهما، فالمحياني أشيع عنه تدخله في عمل المدربين وفرض أسماء لاعبين على الأجهزة الفنية، وهو الأمر الذي لن يتقبله هاسي الذي عرف بشخصيته القوية خلال تجربته مع الرائد، حيث كان المسؤول عن اختيار العناصر الأجنبية، إلا أن ذلك لن يروق للمحياني.

كما أن هاسي لن يسمح للمحياني بتكرار ما حدث في الموسم الماضي عندما تدخل في التشكيلة التي واجهت الهلال بالجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وخسر 1 - 5.