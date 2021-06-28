شكرا لقرائتكم خبر هاسي أم المحياني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فالمؤشرات تقول إنهما لن يكونا على وفاق في تلاقيهما الأول، والسبب يعود لاختلاف طريقة عملهما وشخصيتهما، فالمحياني أشيع عنه تدخله في عمل المدربين وفرض أسماء لاعبين على الأجهزة الفنية، وهو الأمر الذي لن يتقبله هاسي الذي عرف بشخصيته القوية خلال تجربته مع الرائد، حيث كان المسؤول عن اختيار العناصر الأجنبية، إلا أن ذلك لن يروق للمحياني.
كما أن هاسي لن يسمح للمحياني بتكرار ما حدث في الموسم الماضي عندما تدخل في التشكيلة التي واجهت الهلال بالجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وخسر 1 - 5.
كانت هذه تفاصيل خبر هاسي أم المحياني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.