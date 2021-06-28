ضمك يتعاقد مع السليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت إدارة نادي ضمك الجهة اليسرى في الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب أسامة السليم، لتمثيل الفريق بداية من الموسم الجديد. وسبق للسليم (24 عاما) اللعب لأندية الاتفاق والخليج والكوكب والثقبة. وكتب النادي على صفحته الرسمية في تويتر أمس «وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع عقدا احترافيا مع اللاعب أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق لمدة موسمين».

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