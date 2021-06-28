شكرا لقرائتكم خبر «ياشودا» تتوقع فوز ألمانيا على إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت توقعات ياشودا وعمرها 42 عاما صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية ثم فوزه على البرتغال وتعادله مع المجر، خلال دور المجموعات.
وسحبت ياشودا العلم الألماني وليس العلم الإنجليزي، من سلة وضعت أمامها في حديقة حيوان «هاجنبيك» في هامبورج، لترسم البسمة على وجوه العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «ياشودا» تتوقع فوز ألمانيا على إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.