«ياشودا» تتوقع فوز ألمانيا على إنجلترا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت أنثى الفيل ياشودا، من حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية، فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنجليزي في المباراة المقررة اليوم ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وكانت توقعات ياشودا وعمرها 42 عاما صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية ثم فوزه على البرتغال وتعادله مع المجر، خلال دور المجموعات.

وسحبت ياشودا العلم الألماني وليس العلم الإنجليزي، من سلة وضعت أمامها في حديقة حيوان «هاجنبيك» في هامبورج، لترسم البسمة على وجوه العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها.