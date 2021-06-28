أحمد توفيق لاعب بيراميدز يصفع نفسه بعد إهداره ركلة جزاء أمام الرجاء المغربي «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

قام أحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، بصفع نفسه على وجهه، بعد إضاعته ركلة جزاء أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان توفيق قد أضاع ركلة جزاء حاسمة كانت أن تؤهل بيراميدز إلى نهائي البطولة الإفريقية، حيث أطاح بها أعلى العارضة رافضاً حسم اللقاء لفريقه.

وأظهرت اللقطات قيام أحمد توفيق بصفع نفسه على وجهه بعد فشله في حسم الأمور لصالح فريقه بإضاعة ركلة الجزاء.

وكان فريق الرجاء المغربي قد انتزع بطاقة العبور إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح، بنتيج 5 -4 في لقاء الإياب الذي جمعهما أمس الأحد.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً وإياباً بدون أهداف، ليلجئا إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لصالح الرجاء المغربي.

وضرب الرجاء موعداً في المباراة النهائية يوم 10 يوليو المقبل، في بنين، مع شبيبة القبائل الجزائري، الذي تغلب على نادي القطن الكاميروني ذهابا (2-1) وإيابا (3-0).