محمود جابر: منتخب مصر للشباب يتطور تدريجيا وطاجيكستان منافس قوى

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، أن آداء فريقه يتطور تدريجيا من مباراة إلى أخرى خلال بطولة كأس العرب للشباب التي تنظمها مصر حاليًا.

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى الدور ربع النهائي متصدرًا قمة مجموعته ليقابل غدًا منتخب طاجيكستان الذي وصفه محمود جابر بأنه يضم عناصر مهارية ونجح في التأهل للدور الثاني مما يستلزم الاستعداد لمواجهته بكل قوة، كاشفا عن تطلع منتخب مصر لمواصلة العروض القوية، والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم للفرق التي تأهلت إلى الدور الثاني.

بينما أكد أحمد شريف، لاعب منتخب مصر، خلال المؤتمر أن هدف زملائه هو زيادة الانسجام والتفاهم بينهم، متمنيا أن يكونوا عند حسن ظن المدرب وتحقيق الفوز في المرحلة الثانية للبطولة.