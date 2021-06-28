شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. عبد الله جمعة يكشف عن وكيله الوحيد عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن وكيل أعماله الوحيد جون إدوارد، وذلك في ظل التمهيد للتجديد إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وجاءت رسالة إلى عبد الله جمعة كالتالى: "ربنا يخليك ليا ومتحرمنش منك وانتا عارف انتا عندى ايه وهتفضل رقم واحد ليا وتفضل سند ليا يا عم الناس كابتن جون البابا دا الوكيل بتاعى بس ومحدش تانى".

يواصل عبد الله جمعة تدريباته التأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وذلك على هامش تدريبات الفريق، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز جمعة للمشاركة فى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة ناديه عدم الاستعجال فى تجديد تعاقد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، والذي ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وطلب كارتيرون تأجيل تجديد عبد الله جمعة، نظرا لعدم التزام اللاعب الفترة الماضية، وتوقيع عقوبات مالية عليه من جانب الجهاز الفنى، لعدم تنفيذه تعليمات المدير الفني، وهو ما يجعل رحيله عن الزمالك واردا، خاصة أن الزمالك يضم محمد عبد الشافي وأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر.