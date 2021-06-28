شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يعلق على هدفه التاريخى أمام كايزر تشيفز: "لا تخافوا لكن احذروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى، حارس مرمي المنتخب المصري السابق ومدرب حراس فريق سيراميكا، هدفه فى شباك نادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الذى سجله بكأس السوبر الأفريقي عام 2002، وعلق علي فيديو الهدف قائلا: "لا تخافوا لكن احذروا".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وواجه الأهلي، فريق كايزر تشيفز في مباراة واحدة فقط، بكأس السوبر الإفريقي عام 2002، بعدما توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، بينما لعب كايزر تشيفز بصفته بطل كأس الاتحاد الإفريقي، وتمكن المارد الأحمر بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة تاريخيه أحرز فيها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي وقتها، هدفًا في شباك الفريق الجنوب إفريقي.