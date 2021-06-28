شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يخطر الزمالك والمقاصة بإقامة المباراة بدون الـvar بسبب انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الحكم سعيد حمزة، حكم مباراة الزمالك والمقاصة المقامة حاليا فى الدورى المصرى باستاد السويس، أن المباراة مقامة بدون تقنية الفيديو بسبب وجود مشكلة فى الكهرباء الخاصة بسيارة الفار أثرت على السماعات والتواصل بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو.

وتأخر انطلاق المباراة حوالى 5 دقائق بسبب تعطل التقنية، ورغم محاولات التواصل بين حكم الساحة وسيارة الفار، لم تنجح المحاولات مما دفع الحكم لاخطار الجهاز الفنى والادارى بوجود أزمة فى التقنية وإقامة المباراة بدونها.

وانتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه احمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي يديرها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

والتقى الزمالك مع المقاصة فى 17 مواجهة، بواقع 15 فى الدورى ومباراتان بالكأس، حقق الزمالك الفوز فى 10 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة، سجل الزمالك 27 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 19 هدفاً فى الشباك البيضاء.