شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه احمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي يديرها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

سيطر الزمالك علي أحداث المباراة من البداية ونجح لاعبو الفريق فى الحصول علي ركلة جزاء تصدى لها أحمد سيد زيزو وأحرز منها هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 8.

عقب الهدف نشط لاعبو المقاصة أملا فى إدراك التعادل، وكذلك لم يحاول لاعبو الزمالك اللجوء للعب الدفاعي، لتصبح المباراة حماسية من الفريقين، ويتبادل الفريقان الهجمات، ولكن دون خطورة علي المرميين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ويدخل الزمالك المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 17 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31.

والتقى الزمالك مع المقاصة فى 17 مواجهة، بواقع 15 فى الدورى ومباراتان بالكأس، حقق الزمالك الفوز فى 10 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة، سجل الزمالك 27 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 19 هدفاً فى الشباك البيضاء.



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