شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الـvar وراء تأخر انطلاق مباراة الزمالك والمقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر انطلاق مباراة الزمالك والمقاصة المقامة حاليًا فى الدورى العام، بسبب تعطل أجهزة تقنية الفيديو باستاد السويس، وهو ما دفع طاقم الحكام بقيادة سعيد حمزة لتأخير انطلاق المباراة حوالى 5 دقائق لحين التأكد من تشغيل تقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة المقاصة، ويديرها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى وسيف الجزيرى.

ويدخل الزمالك المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 17 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31