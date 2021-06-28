شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تحطم الرقم المصري وتتأهل رسميًا إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى من تأهلها إلى منافسات طوكيو في سباق 200 م عدو ضمن منافسات البطولة التأهيلية والمقامة بالمركز الأولمبي في المعادي، حيث حطمت بسنت الرقم المصري بزمن 22.8 ثانية لتؤكد تأهلها الأولمبي حيث إنها كانت ضمنت التأهل من التصنيف العالمي.

وكان البطل الدولي إيهاب عبد الرحمن قد نجح في التأهل إلي اولمبياد طوكيو من خلال نفس البطولة في منافسات رمي الرمح بمسافة 83.88 .

واستطاعت بسنت ديسمبر العام الماضي الدخول ضمن قائمة أفضل خمس لاعبات في إفريقيا في منافسات سباق 200 م عدو كما حققت بسنت المركز الثالث فى مسابقة 100 عدو وذلك في إعلان الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى لأفضل اللاعبات في عام 2020.