شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريراً عن منافس الأهلي "الغامض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون البدء من الآن فى إعداد تقرير عن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي قبل مباراة الفريقين المهمة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها 17 يوليو المقبل بالمغرب.

ورغم أن الوقت مازال طويلاً أمام الأهلي لخوض هذه المباراة إلا أن المدير الفني طالب جهازه المعاون بإعداد تقرير عن الفريق الجنوب أفريقي الذي وصفه موسيماني بالمنافس الغامض بعدما اختفى من الساحة القارية فترة طويلة لكنه يبقي فريقاً كبيراً.

وتخطى الأهلي عقبة الترجي التونسي في نصف في نصف نهائي أفريقيا ، حيث فاز الاهلي على بهدف نظيف ذهاباً بتونس وبثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.

فيما تخطي كايزر تشيفز عقبة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة القارية بالفوز عليه بهدف نظيف فى المغرب والتعادل سلبياً في جنوب أفريقيا.