شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى وأيوب يحضران مباراة إنبى والمقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة إنبي والمقاولون العرب فى الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت، ورافقه أحمد أيوب المدرب العام وذلك فى إطار خطة متابعة اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر

ويحضر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة، حيث يتابع الجهاز الفني العناصر المرشحة عن قرب للاستقرار عن القائمة التي ستمثل مصر في مواجهتي منتخبي انجولا والجابون خلال الأجندة القادمة.

وكشف حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب، تشكيلى فريقهما قبل المباراة التى تجمع بينهما بعد قليل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.