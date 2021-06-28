الامارات | بالفيديو: خطأ كارثي من حارس إسبانيا يتسبب بهدف "فضيحة" لكرواتيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: خطأ كارثي من حارس إسبانيا يتسبب بهدف "فضيحة" لكرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حارس مرمى المنتخب الإسباني أوناي سيمون في خطأ كارثي في مباراة "الماتادور" مع كرواتيا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا بكرة القدم.

ولم يحسن الحارس قليل الخبرة سيمون في التعامل مع الكرة المعادة له من زميله الإسباني بيدري لتمر الكرة من تحت قدمه وتمنح كرواتيا الهدف الأول وسط خيبة أمل كبيرة للحارس في الدقيقة 20.

الجدير بالذكر أن الهدف الذي تم تسجيله باسم لاعب برشلونة الواعد بيدري (من نيران صديقة) يعتبر الأول في تاريخ اللاعب الدولي، وشاءت الأقدار أن يكون في مرمى منتخب بلاده!.

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