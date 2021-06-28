الامارات | الديون تتراكم على أنشيلوتي.. تفوق المليون

شكرا لقرائتكم خبر عن الديون تتراكم على أنشيلوتي.. تفوق المليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُدرج اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي العائد لتدريب ريال مدريد الإسباني على قائمة المتخلفين عن سداد الضرائب للسلطات الإسبانية، التي تضم أسماء مدينين تزيد ديونهم عن مليون يورو.

وتراكمت ديون أنشيلوتي المستحقة للخزانة الإسبانية لتبلغ 1,4 مليون يورو، بحسب ما جاء في القائمة التي نشرت الإثنين من قبل سلطات الضرائب المحلية.

وسبق لأنشيلوتي البالغ 62 عاماً أن أشرف على النادي الملكي بين عامي 2013 و2015 وقاده لتحقيق اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا عام 2014، قبل أن يتعاقد ريال مع الإيطالي مجدداً في الأوّل من يونيو بعد موسمين قضاهما في إيفرتون الإنكليزي، خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر الرحيل عن منصبه.

وأُدرج في القائمة أيضاً اسم لاعب برشلونة السابق وساو باولو الحالي البرازيلي داني ألفيش المتخلف عن دفع مليوني يورو.

في المقابل، تم شطب اسم البرازيلي الآخر نجم برشلونة السابق وباريس سان جرمان الفرنسي الحالي نيمار عن القائمة بعد إدراجه عام 2020 حيث كان يدين للخزانة الإسبانية بمبلغ 34,6 مليون يورو.

ومن المرجح أن يكون قد تم حذف اسم نيمار الذي يخوض حالياً مسابقة كوبا اميركا مع منتخب بلاده، لأسباب عدة يمكن ربطها بإمكانية أن يكون قد سدد ديونه أو خفّضها إلى أقل من مليون يورو، أو تفاوض على التعليق أو الإعفاء أو تقسيم الديون إلى دفعات.

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