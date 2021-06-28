تطورات جديدة بشأن علاقة كهربا مع موسيماني في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات جديدة بشأن العلاقة بين وكيله والمدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال الحديدي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن موسيماني عقد جلسة مع كهربا خلال الأيام الماضية.

وأكد وكيل أعمال كهربا أن اللاعب "لن يرحل عن الأهلي"، مشيراً إلى أنه لديه إصرار شديد على العودة للتشكيل الأساسي للفريق، ويحظى بدعم ومساندة كل المسئولين بالنادى وعلى رأسهم مدربه موسيماني.

وأضاف الحديدي أن "موسيمانى اجتمع مع كهربا وأخبره أنه سعيد بتطور مستواه فى التدريبات لذا بدأ في إشراكه بالمباريات بشكل تدريجي، بدءاً من مباراة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي، وظهوره في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.

وتابع أن موسيمانى أبلغ كهربا أنه سيواصل منحه فرصة المشاركة مع الأهلي في مباريات الدوري من أجل تجهيزه للنهائي الأفريقي، بشرط أن يستغل الفرصة ويستعيد فورمته الفنية والبدنية التي تؤهله لحجز مكان أساسي بتشكيلة المارد الأحمر بصفة مستمرة لاسيما وأنه أحد هدافي الفريق.

وكان كهربا قد عاد للمشاركة مع المارد الأحمر بديلاً لمحمد شريف في الدقيقة 84 من عمر المباراة وظهر بشكل متميز فى الدقائق الأخيرة في مباراة نهضة بركان المغربي، التي شهدت تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه بهدفين دون رد على بطل المغرب.

كما شارك كهربا في مباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها الاهلي بثلاثية ليعلن صعوده لنهائي البطولة.

وغاب كهربا عن المشاركة فى عدد كبير من مباريات فريقه، أبرزها ضد المصرى والاتحاد السكندرى وغزل المحلة والزمالك وصن داونز ذهاباً وإياباً إثر عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفنى لمدة شهر على خلفية أزمته مع موسيمانى بعد مباراة طلائع الجيش بالدورى.