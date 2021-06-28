ديمبيليه يغيب أربعة أشهر عقب جراحة ناجحة في الركبة

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مدريد : أعلن نادي برشلونة الإسباني الإثنين أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي تعرض لإصابة في ركبته مع منتخب بلاده أمام المجر في كأس أوروبا 2020، خضع في فنلندا لجراحة ناجحة في ركبته، ستبعده عن الملاعب قرابة أربعة أشهر.

وأفاد النادي الكاتالوني في بيان "خضع عثمان ديمبيليه لجراحة ناجحة في توركو (فنلندا) على يد الطبيب لاسي ليمباينن، وتحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

وكانت الفحوصات الأولية التي أجريت للمهاجم الفرنسي أظهرت "خلعاً في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى".

واعتمد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان على المهاجم البالغ 27 عاماً كـ"ورقة جوكر" في الهجوم منذ بداية البطولة القارية، ليدخل بديلاً في مباراتي الفوز على ألمانيا 1 صفر في ميونيخ والتعادل أمام المجر 1 1 في بودابست التي شهدت إصابته في ركبته.

وخاض ديمبيليه 44 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 11 هدفاً في مختلف المسابقات منذ عودته من الإصابة بعد تعرضه لتمزق في وتر فخذه الأيمن في شباط/فبراير 2020.

وبعد انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو (160 مليون دولار) في آب/أغسطس 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه النادي الكاتالوني للاعب، عانى "دمبوز" من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.